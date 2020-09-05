وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

تُوفي صباح اليوم، السبت، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وتولى الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، العديد من المناصب السياسية المهمة، منها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، أثناء فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984.

ومن المنتظر أن تشيع جنازة وزير الزراعة الأسبق، من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.