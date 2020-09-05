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وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

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تُوفي صباح اليوم، السبت، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وتولى الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، العديد من المناصب السياسية المهمة، منها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، أثناء فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984.

ومن المنتظر أن تشيع جنازة وزير الزراعة الأسبق، من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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