نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه يتم تسجيلها بغرض الوجاهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن هناك فوضى تتمثل في الأعداد الرهيبة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي يتم تسجيلها سنويًا بغرض الوجاهة العلمية والاجتماعية والترقي، ولكنها في المجمل لا تقود إلى شيء ذي قيمة حيث تعرف طريقها الوحيد إلى أرفف الجامعات المتربة.

ووصف زين الدين في بيانه، اللجان العلمية التي تشرف على رسائل الدكتوراه والماجستير في بعض جامعات مصر، بأنها تختص بالقضاء على أي طالب علم فذ أو متفوق على حساب آخر قد يدخل إلى غمار البحث العلمي، على سبيل المجاملة.

وأوضح النائب أن الإمكانات المتاحة للبحث العلمي من أجهزة ومعامل وخلافه غير متوفرة كما بالجامعات في الدول المتقدمة، فميزانية كل جامعات مصر لا تقابل ميزانية جامعة أوربية، وبالتالي لا ترقي الأبحاث إلى العالمية، إضافة إلى عدم ربط البحث العلمي بمشاكل المجتمع وإيجاد حلول لها، كذلك غياب خطة واضحة للبحث العلمي بما يخدم المجتمع ويحل مشكلاته.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تفعيل خطة البحث العلمى بالجامعات والكليات والأقسام التابعة لها، وعقد اختبارات فى مجال التخصص واللغة، والحاسوب ويكون اجتيازها أولا كشرط للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة، وقبل مناقشة الرسالة لابد أن تطبق عليها أدوات الاحتيال العلمى أو ما يسمى البلاجريزم (Plagiarism ) وتعريف الاحتيال العلمى فى أبسط صورة بأنه أى شكل من أشكال النقل غير القانوني، وتعنى أن تأخذ عمل باحث أخر وتدعى أنه عملك، وأدوات الكشف عن الاحتيال العلمى متاحة حيث يمكنها التحقق من أصالة المحتوى لما يناهز 190 لغة بما فيهم اللغة العربية، وذلك للتقنين والحد من الرسائل العلمية التى لا ترقى إلى المستوى العلمي المطلوب.

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