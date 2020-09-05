- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأعلن الرواد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواصلة مسيرة تنمية الوطن، مؤكدين أن جميع هاشتاجات الإخوان لم ولن تلقى أى صدى لدى الشعب المصرى سوى الرفض والاستنكار، خصوصًا وأن الشعب لفظهم بعد افتضاح أمرهم بأنهم أهل شر ودمار وخراب فقط.
كما أكد الرواد فشل المخططات التركية والقطرية للنيل من المصريين، من خلال استخدام أذرعهم الإخوانية والكتائب المنتشرة على مواقع التواصل.
وقال حساب باسم بنت سلمان: "القافلة تسير وكلاب الإخوان تنبح"، وعلق محمد قزاز: "الإخوانجى راكب أى حاجة ضد بلده"، وكتب حساب باسم آل غنام المصرى: "الشعب هينفخ الإخوان".
فى حين علق حساب باسم بنت مصر: "شعب مصر قالها يا سادة.. الإخوان تحت البيادة"، وكتب حمدى حسن: "يا خراب بيوتكم يا تمتم أنت وأردوغاز، راحت فلوسكم بلاش".
جاء ذلك بعد فشل جميع هاشتاجات الإخوان فى استمالة الشعب المصرى، والذى كشف مخططات الجماعة الإرهابية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإخواني_تعبان_بهشتاجه_عشمان .. رواد تويتر : الإخوان تحت البيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.