نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم السبت، قرارأ للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يحمل رقم 40 لسنة 2020، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بالدراسة بالجامعة الالمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الادارية الجديدة.
وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، أن يضاف البند التالي إلي الكشف رقم "1" المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالي: الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت في المادة الثانية، على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار، وفى المادة الثالثة أن ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تجنيد طلبة الجامعة الألمانية للعلوم بالعاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.