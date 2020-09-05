القوى العاملة: تعيين 164 شابًا.. وتحرير 3 محاضر سلامة للمنشآت المخالفة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، نحو 164 شابًا، من بينهم اثنان من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 1111 من راغبى العمل.

وقال على أبو الحسن، وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، إن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 25 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها، وتحويل 4 شكوى للقضاء، وحفظ شكويين، بالإضافة إلى 15 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 313 منشأة "دوري وحملات"، فضلًا عن عمل ندوة توعية للعمال.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 62 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.