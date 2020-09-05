التعليم العالى تعلن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب شهادة الثانوية العامة حتى...

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.
وتهيب الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.
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