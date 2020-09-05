الأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب تصاحبه أمطار متفرقة.. والقاهرة 37 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأحد، حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، تصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 28.