لمناقشة أمور الخدمة.. البابا تواضروس يستقبل أسقف كنائس وسط الجيزة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية –في تصريح له– إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة امور كنائس المنطقة.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس أنطونيوس ثابت.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل الأب القس أنطونيوس ثابت ملاك كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية قمبش التابعة لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، عن عالمنا إثر تعرضه لحريق منذ أيام.