توفى إثر تعرضه لحادث حريق.. البابا تواضروس يعزى أسقف ببا في رحيل القس أنطونيوس ثابت

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس أنطونيوس ثابت.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن قداسة البابا تواضروس الثاني يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل الأب القس أنطونيوس ثابت ملاك كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية قمبش التابعة لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، عن عالمنا إثر تعرضه لحريق منذ أيام.

وتم نقل الأب القس أنطونيوس ثابت إلى مستشفي الحلمية العسكري بالقاهرة، إلى أن فاضت روحه إلى خالقها متأثرا بإصابته.

وأوضح القس بولس حليم أن صلوات تجنيزه أقيمت بمقر مطرانية ببا بحضور مجموعة من الأطباء الكهنة وأسرته ومحبيه.