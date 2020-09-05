وزيرة البيئة: حملات يومية على كافة المقالب العشوائية للسيطرة على الحرائق

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام الرقابة والسيطرة على كافة مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة والجهات المعنية قامت الأفرع الإقليمية لمنظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظات كلًا من ( القاهرة الكبرى ، الشرقية ، البحيرة، الدقهلية ، الغربية) بتنفيذ أمس عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور تم خلالها فحص عادم 294 سيارة تبين مطابقة 255 منها ومخالفة عدد 39 سيارة للحدود المسموحة فى قاون البيئة وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهم.

كما شنت الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة أمس عدد من الحملات التفتيشية على عدد من الصناعات الصغيرة للتأكد من ألتزامها بتطبيق قرارت السادة المحافظين بشأن بتنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور علي عدد 22 مكمورة بالشرقية والقليوبية ، و عدد 39 فاخورة بالشرقية والدقهلية والبحيرة والقاهرة الكبرى بالإضافة إلى التفتيش على عدد 17 مسبك بالقاهرة الكبرى والدقهلية وقد تبين توقف جميع المنشأت التى تم المرور عليها عن العمل وتم التنبيه بالاستمرار بوقف التشغيل التزاما بالقرار.

كما قامت الأفرع الاقليمية أمس بتنفيذ حملات مرورية على عدد من المقالب العشوائية والمحطات الوسيطة بالدقهلية والقاهرة الكبرى والشرقية، حيث تبين أستقرار عدد كبير منها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير المستقر منها، كما تمكن فرع القاهرة الكبرى من إخماد عدد من الحرائق بأماكن كلًا من البساتين ومصرالقديمة والعكرشة وبنها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد على حرص الوزارة الدائم قبل وأثناء موسم تجميع قش الأرز على ممارسة دورها التوعوى تجاه المزارعين بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية لتعريفهم بأخطار حرق قش الأرز وفوائد إستغلاله إقتصاديا من خلال تدويره واستخدامه كأسمدة وأعلاف غير تقليدية ، مشيرة إلى قيام الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة أمس بتنفيذ عدد 18 حملة توعية بعدد من المراكز والوحدات بالقرى المختلفة وستستمر وزارة البيئة فى تنفيذ تلك الحملات إيمانًا منها فى جدوى تلك الحملات التى تم تنفيذها على مدار الاعوام السابقة والتى حققت نتائج متميزة تمثلت فى الإنخفاض الكبير فى نسب حرق المزارعين لقش الأرز .