اعرف كيفية حساب قيمة فاتورة كهرباء هذا الشهر للمنازل

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محمد سياف - ابو ظبي - يمكنكم الآن متابعينا الأعزاء معرفة كيفية حساب قيمة فاتورة كهرباء هذا الشهر للمنازل للتنبأ بقيمة الفاتورة الإجمالية التي سوف تطالب بدفعها لشركة الكهرباء هذا الشهر حيث تعد فواتير الكهرباء من أكثر ما يهم المواطنين في مصر نظرا لزيادة أسعارها خلال الفترات السابقة من العام و يحاول المواطنين بقدر الإمكان من تقليل استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال علي الشبكة وتقليل استهلاكهم الشهري من الكهرباء حتي لا يصلوا إلي شرائح مرتفعة ذات أسعار غالية وتسعي الدولة إلي تحسين قدرة شبكات الكهرباء وذلك منعا لانقطاع الكهرباء علي المنازل كما كان يحدث في السابق ولعلنا قد بدأنا بالشعور بنتائج خطة الحكومة خلال هذا الصيف حيث قلت شكاوى المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي.

أسعار الشرائح المختلفة لاستهلاك الكهرباء في مصر

تسعي الحكومة إلي تخفيف أعباء فواتير الكهرباء عن محدودي الدخل ولذلك أقرت مبدأ تصاعد سعر الكيلو وات مع ذياده استهلاك الكهرباء وذلك لدفع المواطنين إلي ترشيد استهلاكهم للكهرباء في المنازل حيث تمثل نسبة كهرباء المنازل 41.7 % من نسبة استهلاك الكهرباء في مصر ويليه القطاع التجاري والخدمي بقيمة 30.1% ويليهم القطاع الصناعي بنسبة 27.8% واليكم متابعينا الأعزاء أسعار الشرائح المختلفة لاستهلاك الكهرباء في مصر.

أول 50 كيلو وات 38 قرش من 51 كيلو وات وحتي 100 كيلو وات 48 قرش الاستهلاك أكبر من 100 كيلو وات من 0 حتي 200 كيلو وات 65 قرش من 201 كيلو وات وحتي 350 كيلو وات 96 قرش من 351 كيلو وات وحتي 650 كيلو وات 118 قرش استهلاك أكبر من 651 كيلو وات وحتي 1000كيلو وات من 0 كيلو وات وحتي 1000كيلو وات 118 قرش استهلاك أكبر من 1000 كيلو وات من 0 وحتي أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش

كيفية حساب قيمة فاتورة كهرباء هذا الشهر للمنازل

تعرف الآن علي كيفية حساب قيمة فاتورة كهرباء هذا الشهر للمنازل بأبسط الطرق واليكم التفاصيل لطريقة الحساب حسب الشرائح المختلفة التي تعمل بها شركة الكهرباء في مصر.

قيمة الاستهلاك 50 كيلو وات = 20 جنية

50*38 قرش = 19 جنية + 1 جنية قيمة خدمة العملاء الاجمالي= 20 جنية.

قيمة استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = 45 جنيه ‏‎‏

‏‎٥٠ كيلو وات× ٠.٣٨ قرش= ١٩.٠ جنيه ‏‎٥٠ كيلو وات× ٠.٤٨ قرش = ٢٤.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ٢ جنيه

قيمة استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة =103.5 جنيه

‎ ١٥٠ كيلو وات× ٠.٦٥ قرش = ٩٧.٥ جنيه ‏‎مقابل خدمة عملاء = ٦ جنيه

قيمة استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٨٩.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ كيلو وات× ٠.٦٥ قرش = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎٥٠ × ٠.٩٦ = ٤٨.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ١١ جنيه‏

قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء ٣٠٠ كيلووات ساعة = 237 جنيه

‏‎٢٠٠ كيلو وات × ٠.٦٥ قرش = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٠٠ × ٠.٩٦ = ٩٦.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء = ١١.٠ جنيه

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قيمة استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = 348 جنيه

٢٠٠ كيلو وات × ٠.٦٥ قرش = ١٣٠.٠ جنية ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ‎ ٥٠ × ١.١٨ = ٥٩.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية ‎

قيمة استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = 466 جنية

‏‎٢٠٠ كيلو وات × ٠.٦٥ قرش = ١٣٠.٠ جنية ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنية ‎ ‎ ١٥٠ × ١.١٨ = ١٧٧.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنية

قيمة استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة = 584 جنية ‎

‏‎٢٠٠ كيلو وات× ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ‎ ٢٥٠ × ١.١٨ = ٢٩٥.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

قيمة استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة =643 جنيه ‎

‏‎٢٠٠ كيلو وات× ٠.٦٥ = ١٣٠.٠ جنيه ‏‎١٥٠ × ٠.٩٦ = ١٤٤.٠ جنيه ‎ ٣٠٠ × ١.١٨ = ٣٥٤.٠ جنيه ‎ مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

قيمة استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = 910 جنيه ‎ ‏

٧٥٠ كيلو وات× ١.١٨ = ٨٨٥.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنية ‎

قيمة استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = 1205 جنيه ‎

١٠٠٠ كيلو وات× ١.١٨ = ١١٨٠.٠ جنية مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيه ‎

قيمة استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = 1780 جنيه

‎ ١٢٠٠ كيلو وات× ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنية ‎ مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيه ‎

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