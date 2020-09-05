وزيرة البيئة: حملات توعوية بأخطار حرق قش الأرز بالمحافظات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة الدائم قبل وأثناء موسم تجميع قش الأرز على ممارسة دورها التوعوى تجاه المزارعين بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية لتعريفهم بأخطار حرق قش الأرز وفوائد استغلاله اقتصاديا من خلال تدويره واستخدامه كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.





وأشارت فؤاد فى بيان صحفى اليوم، إلى تنفيذ الأفرع الإقليمية لمحافظات منظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة، 18 حملة توعية بعدد من المراكز والوحدات.

وقالت فؤاد، إن الوزارة البيئة ستستمر فى تنفيذ تلك الحملات إيماناً منها فى جدوها والتى تم تنفيذها على مدار الأعوام السابقة وحققت نتائج متميزة تمثلت فى الانخفاض الكبير فى نسب حرق المزارعين لقش الأرز.

ونفذت الأفرع الإقليمية لمنظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظات "القاهرة الكبرى، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية" عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور تم خلالها فحص عادم 294 سيارة تبين مطابقة 255 منها ومخالفة 39 سيارة للحدود المسموحة فى قانون البيئة وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وشنت الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة، وفقا للبيان، أمس عددا من الحملات التفتيشية على عدد من الصناعات الصغيرة للتأكد من التزامها بتطبيق قرارات المحافظين بشأن تنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على 22 مكمورة بالشرقية والقليوبية، و39 فاخورة بالشرقية والدقهلية والبحيرة والقاهرة الكبرى بالإضافة إلى التفتيش على 17 مسبكا بالقاهرة الكبرى والدقهلية، وتبين توقف جميع المنشآت التى تم المرور عليها عن العمل والتنبيه بالاستمرار بوقف التشغيل التزاما بالقرار.

ونفذت الأفرع الإقليمية أمس حملات مرورية على عدد من المقالب العشوائية والمحطات الوسيطة بالدقهلية والقاهرة الكبرى والشرقية، وتبين استقرار عدد كبير منها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكن فرع القاهرة الكبرى من إخماد عدد من الحرائق بأماكن فى البساتين ومصر القديمة والعكرشة وبنها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.