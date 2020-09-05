حسانين توفيق يناشد بتوسيع الدور المجتمعى للبنوك فى ملف مخالفات البناء

وأكد توفيق، فى تصريح له، اليوم السبت، أن مصر بحاجة إلى هذا الدور فى ملف التصالح بمخالفات البناء، والذى يصاحبه جهود كبيرة من الدولة المصرية وأجهزتها، للتغلب على إشكاليات البناء العشوائى وتداعياته السلبية على المجتمع المصرى، وما خلفه من فوضى وعشوائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دعم البنوك من خلال دورها المجتمعى للأهالى غير القادرين عبر قروض ميسرة بتسهيلات على مدى زمنى طويل، من شأنه أن يشجع الجميع على الإقبال لتقنين الوضع وتحقيق التصالح بمخالفات البناء، ومن ثم عدم الإزالة للمخالفة أو قطع المرافق، وبالتالى يتحقق السلم المجتمعى والاستقرار للأهالى ومساكنهم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الرؤية تم تطبيقها فى محافظة الفيوم بمبادرة رائعة، ولكنها تحتاج للتوسع على مستوى محافظات مصر، وتكون برعاية البنك المركزى ودعمه وتنسيقه مع البنوك، قائلاً: "مخالفات البناء آفة، وجهود الدولة لمنعها مقدرة والدور المجتمعى للبنوك لتحقيق التصالح فيها يكثف ويشجع الإقبال".
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