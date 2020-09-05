عاجل .. السيسى : خالص التضامن مع أشقائنا فى السودان جراء السيول

وكتب الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعى على "تويتر"، أنه "خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التى تجتاح السودان الشقيق، والتى أدت إلى خسائر مفجعة فى الأفراد والممتلكات".

وأضاف الرئيس "أؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين فى هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا فى السودان الشقيق الصبر والسلوان".