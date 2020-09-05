صور .. وزير النقل يستقبل الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الجديدة

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بميناء الإسكندرية، الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الجديدة، بإجمالى 30 جرارًا، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالى، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عامًا شاملة الدعم الفنى، والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتى سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE





وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، قال الوزير، إنه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالى عدد الجرارات التى وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرار جديد ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم فى انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية، ليواكب ذلك الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية فى مصر، لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصرى.

وأضاف وزير النقل، أن الجرارت الجديدة سيتم تركيبها مع العربات الجديدة التى تصل تباعًا، وذلك فى إطار خطة التشغيل الجديدة التى تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وهى الخطة التى بدأت تؤتى ثمارها وجعلت المواطن يرى التحسن فى مستوى الخدمة على أرض الواقع.

وأوضح أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة فى قطارات البضائع، خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وأشار الوزير، إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، تم الانتهاء من 8 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقًا للجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات المتعلقة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

ولفت إلى أنه تم التعاقد على 260 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالى مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال تتمثل فى 110 جرارات جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – وتصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالى، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارًا آخر من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 عامًا لـ141 جرارًا، بإجمالى قيمة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو.

Advertisements

وأضاف أن هناك اهتمام كبير بتدريب العنصر البشرى فى السكة الحديد باعتباره أهم عناصر نجاح المنظومة، حيث يتم إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب فى الخارج مع الشركات التى يتم التعاقد معها لتوريد الوحدات المتحركة، كما يتم إنشاء ورش متخصصة فى كل نوع من أنواع الوحدات المتحركة مثل ورش التبين المتخصصة فى تأهيل وإصلاح جرارت GE، وتتم تلك الأعمال تحت إشراف خبراء هذه الشركات العالمية وبأيدى المهندسين والعمال والفنيين.

ونوة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تعيين 150 مهندسًا بالسكة الحديد، تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الاختيار وتم التصديق على تعيين 150 مهندسًا آخرين وكذلك تعيين 1000 فنى وعامل، وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك ويدل على مدى اهتمام الوزارة بالعامل البشرى فى السكة الحديد.

وتابع: "يتم تطوير عناصر المنظومة من المحطات وتحديث منظومة إشارات كهرباء السكك الحديدية والمزلقانات والقضبان، وكذلك ازدواج الخطوط المفردة ثم إنشاء خطوط جديدة لكى ننقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024".

وناشد الوزير، المواطنين بالحرص على الحصول على تذكرة ركوب القطارات باعتبارها أحد مصادر الدخل بالسكة الحديد، وتجنب السلوكيات السلبية مثل التسطيح أعلى القطارات وشد فرامل الهواء أثناء سير القطارات وعدم المحافظة على نظافة القطارات، مؤكدًا أن السكة الحديد ملك للشعب المصرى ويجب المحافظة عليها.