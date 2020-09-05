جامعة القاهرة تنشئ محركا بحثيا لإجراء مسح عن كورونا عالميا

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا جديدًا حول ما تم إنجازه من الفرق البحثية العلمية لمكافحة مرض ڤيروس الكورونا (كوڤيد 19) والمكلفة بالعمل على متابعة مستجدات البحث العلمى، فى إطار استراتيجية جامعة القاهرة فى توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع.





وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن فريقًا بحثيًا مشتركًا من كليتى الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعى، أنشأ محركًا بحثيًا يتيح لأى شخص فى العالم عمل مسح مرجعى على أبحاث الكورونا، والوصول مباشرةً لملخص سريع يوجز خلاصة هذه الأبحاث conclusion (إن وجدت)، كما يبرز المحرك البحثى ثلاثة موضوعات هى الأكثر أهمية فى الأبحاث، وهي: الأعراض وتشخيصها، العلاجات المتاحة، الدراسات السريرية على العلاجات واللقاحات.

وأشار التقرير المقدم لرئيس جامعة القاهرة، إلى أن علماء الجامعة استخدموا بعض تقنيات الإحصاء والذكاء الاصطناعى لإيجاد أكثر الكلمات تكرارًا فى الأبحاث وبالتالى تسهيل عملية البحث عن طريق تلخيص مسبق لخلاصات هذه الأبحاث وتوفير أزواج من الكلمات الدالة الأكثر تكرارًا، وذلك بعد استخلاصها أسبوعيًا من محركات البحث العالمية وفرزها لتقتصر على أبحاث الكورونا، كما يخصص المحرك البحثى أيضًا قسمًا خاصًا للأبحاث التى نشرها علماء جامعة القاهرة، والتى وصل عددها إلى 85 بحثًا من مجموع 349 بحثًا نشرهم علماء من جميع جامعات مصر ومراكزها البحثية.

وأكد التقرير أن مهمة أعضاء الفريق البحثى الاطلاع على كل جديد ينشر دولياً، حيث يتسابق علماء العالم كله فى النشر العلمى، إلا أن الكثير مما يُنشر فى العالم كله يحتاج إلى مراجعة مستمرة لأن الكثير من المسودات البحثيّة تُنشر قبل تحكيمها، ولذلك يعاون الفريق البحثى عدد كبير من أعضاء الهيئة المعاونة وبعض النابغين من طلبة الدراسات العليا بعمل مسح ومراجعة وتلخيص متكامل لهذه الأبحاث.

Advertisements

وصرحت أمنية خليل رئيس الفريق البحثى الرئيسى، أن هذا المشروع بدأ على مرحلتين: كانت مرحلته الأولى (ولا تزال) تجرى بواسطة متطوعين من طلبة الدراسات العليا الذين قاموا بجمع 535 دراسة سريرية وتلخيصها فى جداول وإتاحتها لجميع علماء مصر والعالم بدون مقابل على موقع كلية الصيدلة على الإنترنت، إلا أن الاعتماد الكلى على طلبة وباحثين فى هذا المجال يعد من المستحيلات.

وتابعت: حيث تعدت الدراسات المنشورة عن الجائحة والڤيروس بأبعادها المختلفة الستين ألف ورقة بحثية، منها أكثر من 40 ألف ورقة بحثية محكمة ومفهرسة بموقع المراجع العلمية الأشهر PubMed والذى يوفر ملايين الأبحاث ويتيح البحث فيها، لكنه أيضًا من المحال على أى باحث أو فريق بحثى فى العالم مسح 40 ألف بحثً عن ڤيروس الكورونا المستجد فى وقت مناسب لإيجاد أهم المعلومات.