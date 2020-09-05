وزير الخارجية ونظيره البحرينى يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم السبت جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة والمُمتدة بين الشقيقتين مصر والبحرين.. كما تم تناوُل الرؤى تجاه أهم المُستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية.
كان شكرى قد استقبل فى وقت سابق اليوم نظيره البحرينى بقصر التحرير.
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