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وزير الخارجية ونظيره البحرينى يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

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عقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم السبت جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور ⁧‫عبد اللطيف الزياني، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة والمُمتدة بين الشقيقتين ⁧‫مصر⁩ و⁧‫البحرين⁩.. كما تم تناوُل الرؤى تجاه أهم المُستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية.

كان شكرى قد استقبل فى وقت سابق اليوم نظيره البحرينى بقصر التحرير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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