وزير الخارجية ونظيره البحرينى يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم السبت جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور ⁧‫عبد اللطيف الزياني، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة والمُمتدة بين الشقيقتين ⁧‫مصر⁩ و⁧‫البحرين⁩.. كما تم تناوُل الرؤى تجاه أهم المُستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية.

كان شكرى قد استقبل فى وقت سابق اليوم نظيره البحرينى بقصر التحرير.