الرئيس السيسي متضامنا مع السودان بعد الفيضانات: مستعدون لتقديم كل الدعم

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عن تضامن مصر مع الأشقاء السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صحفته الرسمية على فيسبوك: "خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات، وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".