رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و17 وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ومنتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من كبار الشخصيات وممثلى 29 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين فى عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر فى نسختها رقم 27 المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة فى السابعة مساء اليوم السبت بمنطقة الأهرامات.

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ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال العديد من المفاجآت القوية، خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذى يشارك به 32 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتى بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثى الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم لتقديم الحفل.

من جهته قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التى تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، الذى لا يألو جهدا فى دعم منظومة كرة اليد المصرية.