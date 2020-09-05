الرئيس السيسى يعزي السودان في ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات.

Advertisements



تغريدة الرئيس السيسى

وقال الرئيس السيسى في تغريدة "خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات، واؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".