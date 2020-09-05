الصحة لمرضى الضغط: احذروا الملح

قالت وزارة الصحة و السكان، ان الملح من مسببات ارتفاع ضغط الدم، لذلك التزم بأن يكون طعامك قليل الملح.
ونصحت وزارة الصحة بالتالي:-
- ملح المائدة هو المصدر الأساسي للصوديوم في غذائك، لذلك تجنب تماما إضافة الملح إلى الطعام بعد الطهي.
- الطهي الصحي قليل الملح وقليل الدهون يساعدك على ضبط الضغط والوزن.
- خمس جرامات من الملح هو المسموح يوميا للشخص البالغ وهو ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه.
- تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات، والأسماك المملحة مثل الرنجة و الفسيخ والسردين.
و تجنب المصادر الخفية للملح وهي الأغذية المحفوظة، إما المجمدة مثل الخضار واللحوم المجمدة والبقول والأسماك، أو المعلبة مثل التونة والفول المعلب وأيضا الصلصة.
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