السيسى:كل الدعم لاشقائنا في السودان للتعامل مع آثار السيول والفيضانات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى التضامن مع الأشقاء السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق.
وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » : « خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات، واؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان»
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