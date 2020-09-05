نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.
وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق
الأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب تصاحبه أمطار متفرقة.. والقاهرة 37 درجة
تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين في قضية فساد الطيران
لم يظهر في التدريبات.. ميسي يواصل تمرده على برشلونة رغم إعلان استمراره
جوزي مظلوم| حكاية طبيب الغربية المتحرش.. اتهامات بالجملة وزوجته تدافع عنه
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم
ينشر موقع دوت الخليج الإخبارى خدمة أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. وفاة يوسف والي.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق.. وموجة أمطار متفرقة على البلاد غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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