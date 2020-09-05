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وأضاف المنتدى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": يمكن لإبراهيم أن يخبرنا أكثر عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع.
وكان وزير الشباب والرياضة، أهدى للشاب دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالى للشباب المصرى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رسميا .. منتدى شباب العالم يدعو بائع الفريسكا للمشاركة فى دورته المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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