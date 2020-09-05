رسميا .. منتدى شباب العالم يدعو بائع الفريسكا للمشاركة فى دورته المقبلة

وأضاف المنتدى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": يمكن لإبراهيم أن يخبرنا أكثر عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع.

وكان وزير الشباب والرياضة، أهدى للشاب دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالى للشباب المصرى.

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