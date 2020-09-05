الأنبا رافائيل يلقى عظة الاجتماع الشهرى لكهنة شبرا الشمالية

شارك الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، فى الاجتماع الشهرى لكهنة شبرا، والذى عقد اليوم السبت، بدعوة من الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية.
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