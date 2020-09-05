فيديو وصور| بعد نقلها للمستشفى .. السيدة المسنة : شكرا يا ريس

قالت السيدة التى التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الجمعة، على هامش تفقده المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى فى مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر: "إن شاالله يخليه، ندهلى، ربنا يفرحه بأولاده".





وأضافت السيدة، بعد نقلها إلى المستشفى للعناية بها صحيا وفق توجيهات الرئيس: "مش عارفين نزغرد ياابنى قلبنا مكسور، طول عمرنا وإحنا فى الشقا، شكرًا شكرًا".

وتابعت موجهة حديثها للرئيس السيسى: "شكرًا يا سيادة الريس، ربنا يباركلك فى عيالك ويخليك، ويحميكم ويكفيكم شر ولاد الحرام، ريحونى وجابونى المستشفى ووقفوا معايا، شكرًا يا سيادة الريس".

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ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الجمعة، خلال تفقده المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى فى مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، بعلاج سيدة تصادف مرورها، واستمع لطلبها موجهًا برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

وقال الرئيس، موجهًا حديثه للسيدة: "عايز أطمن عليكى"، لترد السيدة: "أنا تعبانة، والله قلب وسكر وكبد وضغط"، ليرد الرئيس: "ألف لا بأس عليكى الله، اللى إنتى عايزاه هايتعملك كله، حاضر".

وعرضت السيدة على الرئيس مجموعة من الأوراق ليعلق الرئيس: "مين اللى قالك لا، مين اللى مشاكى، إحنا عنينا ليكى، وإيه تانى؟".

وردت السيدة: "الله يباركلك، والله انتخبتك، إن شاء الله يراضيك، ابنى عنده السرطان".