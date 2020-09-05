الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد

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كما توقعت أن يسود لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء ليلاً، مؤكدة أن ارتفاع الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحرى.
وقالت الهيئة: "من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 20%".
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:-
وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.
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