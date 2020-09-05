أخبار مصرية

الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد

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فهمى غالى 2020-09-05 13:45 0 تبليغ

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، أن يسود البلاد غدًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على كلاً من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

كما توقعت أن يسود لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء ليلاً، مؤكدة أن ارتفاع الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحرى.

وقالت الهيئة: "من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 20%".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:-

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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