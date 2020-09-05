فيديو .. انطلاق سيارات لحوم أضاحى الأوقاف لتوزيعها فى 4 محافظات

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، أن التوزيع سيكون بواقع 4 طن لكل من محافظة "الجيزة – القليوبية – المنوفية"، و3 طن لمحافظة القاهرة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى.

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وأكدت الوزارة، على ضرورة عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.