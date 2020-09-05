متحدث النواب : دعم السيسى للسودان يؤكد أن مصر لا تتردد فى مساندة أشقائها

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لموقفه وتفاعله السريع تجاه دولة السودان الشقيقة، وإعلان تضامن مصر مع الأشقاء السودانيين حكومة وشعبًا جراء السيول والفيضانات، التى اجتاحت البلاد، وأدت إلى خسائر مفجعة فى الأفراد والممتلكات.





وقال حسب الله، فى بيان له، اليوم السبت، إن الرئيس السيسى، سارع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بتقديم خالص التضامن مع الأشقاء السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التى تجتاح البلاد، والتى أدت إلى خسائر مفجعة فى الأفراد والممتلكات، مؤكدًا أن الرئيس أبدى استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين فى هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا فى السودان الشقيق الصبر والسلوان. وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، أن مثل هذه المواقف الوطنية والإنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائمًا ما تلقى ارتياحا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى والسودانى والعربى، وتؤكد أن مصر بقيادة السيسى، لا تتردد لحظة واحدة فى مساندة جميع أشقائها العرب عند تعرضهم لأى كوارث ومخاطر.

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