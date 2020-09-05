عضو الشيوخ: إشادة موديز بمصر يعكس نجاحها فى ملف الإدارة الاقتصادية والمالية

وأضاف منظور، فى بيان له، اليوم السبت، أن إعلان وكالة "موديز" العالمية بأن مصر نجحت فى بناء مخزون وفير من احتياطى النقد الأجنبى والذى يكفى لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مُقبلة، بالإضافة إلى توجيه الإشادة للسياسات التى تتبعها الحكومة ووصفها بأنها تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية والتى ساهمت فى تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها مصر منذ سنوات، مُشيرًا إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018-2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017-2018، و4.2% عام 2016-2017، و4.3% خلال عام 2015-2016، و4.4% خلال عام 2014-2015، و2.9% خلال عام 2013-2014 ليستمر معدل النمو فى الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامى 2018 و2019.
كما أكد أن هذا التحسن جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر فى تطبيق الإصلاح الاقتصادى، ومن أبرزها ما أشار إليه البنك الدولى بأن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى تجريها مصر تستهدف زيادة الاستثمار، وكذلك ما صرح به آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبى، حين أعرب عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادى الذى حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستقرار النقدى والمالى واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم، بالإضافة إلى التصريحات التى أدلت بها إليسا باريسى كاوبونى، نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، بأن مصر لها سجل حافل من النجاحات المُحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتى تسهم بدورها فى تدعيم ملف مصر الائتمانى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية.
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