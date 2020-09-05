محافظ القاهرة يشهد إزالة مخالفة بناء لم يتقدم صاحبها للتصالح

شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء أعمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية كان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذارات الإزالة أو يتقدم للتصالح.





وأكد محافظ القاهرة، فى بيان صحفى، أنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25 % المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدا استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازى مع تنفيذ قانون التصالح. وأكد محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.

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