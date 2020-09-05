الرئيس السيسى يستجيب لوالد بائع الفريسكا ويدعو "إبراهيم عبد الناصر" لحضور الدورة القادمة من منتدى شباب العالم

في لفتة إنسانية كريمة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقرر توجيه الدعوة للطالب إبراهيم عبد الناصر، بائع الفريسكا، لحضور منتدى شباب العالم فى دورته القادمة.

وكان والد الطالب قد وجه نداء إلى رئيس الجمهورية من خلال برنامج "مصر تستطيع"، مساء أمس مع الاعلامي أحمد فايق، إلى الرئيس السيسى، وقال أنه يتمنى أن يرى أبنه في مؤتمرات الشباب، مؤكدا أن إبراهيم نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة وأكبر تكريم له هو حضور مؤتمر الشباب.

وقامت إدارة منتدى شباب العالم بإبراز قصة إبراهيم كطالب مكافح على صدر صفحتها الرئيسية، وقالت " قابلوا إبراهيم عبد الناصر راضى. إبراهيم شاب مجتهد ، ويقيم في الإسكندرية. حصل على 99.6٪ في امتحانات الثانوية العامة بينما كان يساعد والده في العمل. ويدرس حاليًا في كلية الطب ، وحلمه أن يتخرج ويجعل والده فخورا به، وانتشرت قصته على الإنترنت، وسرعان ما بدأ وزير التعليم نفسه في تعقبه ليقدم له منحة دراسية كاملة لمواصلة الدراسة في الجامعة التي يحلم بها".

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