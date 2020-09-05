دعا منتدى شباب العالم، رسميًا، إبراهيم عبدالناصر راضى، طالب الطب، الشهير بـ"بائع الفريسكا"، إلى المشاركة فى الدورة القادمة من المنتدى. وأضاف المنتدى، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، "يمكن لإبراهيم أن يخبرنا أكثر عن نفسه، ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منتدى شباب العالم يدعو بائع الفريسكا للمشاركة في دورته المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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