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منتدى شباب العالم يدعو بائع الفريسكا للمشاركة في دورته المقبلة

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دعا منتدى شباب العالم، رسميًا، إبراهيم عبدالناصر راضى، طالب الطب، الشهير بـ"بائع الفريسكا"، إلى المشاركة فى الدورة القادمة من المنتدى.

وأضاف المنتدى، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، "يمكن لإبراهيم أن يخبرنا أكثر عن نفسه، ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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