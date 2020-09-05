6 قوافل بيطرية لعلاج وتحصين المواشي وتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي بالقليوبية

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هاني حسن، مدير المعهد، قافلة لباحثيه إلى قرى محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية ومشاركة معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، وتم عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الإنتاج الحيواني، كما تم تنظيم العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق.

وشمل برنامج القافلة تنظيم ستة قوافل بيطرية شملت علاج 4576 حيوانا، منها 2687 حيوانا تم علاجها وتأهيلها تناسليا، وتم فحص 15 طلوقة تستخدم في التلقيح الطبيعي، وتم علاج 1874 باطنيا، وتم تحصين 987 بتحصينات غير سيادية. وبلغ عدد المستفيدين من القوافل 1513 مستفيدا من صغار المربين، وتم تدريب 34 طبيبا من الحكوميين وغير الحكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية، مما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير. ‏وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، القافلة في شبلنجة وأثنى على أداء الأطباء ودورهم في خدمة المربي الصغير.

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