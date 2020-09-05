خدم القطاع الزراعي بقدر استطاعته.. نقابة الفلاحين تنعى يوسف والى

نعى حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بعد وفاته صباح اليوم، السبت، قائلًا: "الدكتور يوسف والي عالم مصري نفتخر به، خدم القطاع الزراعي بقدر استطاعته وقدم نموذجا إنسانيا يحترم وتحمل المسئولية في أوقات عصيبة".

وأضاف أبو صدام، في بيان له اليوم: "ستظل ذكراه خالدة وعلامة فارقة في تاريخ الزراعة المصرية".

وأوضح أن فلاحين مصر يشعرون بحزن كبير لوفاة والي كعالم زراعي جليل وشخصية مصرية عظيمة لها ما لها وعليها ما عليها.

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جدير بالذكر أن الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عاما، في منزله بالجيزة، وستشيع الجنازة من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

وتخرج والى فى كلية الزراعة، ورشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

كما شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.