سادت حالة من الفرحة والبهجة للسيدة المسنة التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها ورعايتها الصحية ، وذلك عندما توجهت الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى برعايتها. كما عمت الفرحة عائلة السيدة ،والتى قالت: « ربنا يخلى الرئيس ويفرحه بأولاده وربنا يحميه ..أنا مش عارف ازغرد والله .. شكرا شكرا»

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيدة المسنة بعد تلقيها الرعاية: شكرا للرئيس.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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