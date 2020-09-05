بعد إشادة رئيس الوزراء.. الفلاحين تنتقد عدم إقامة احتفال لهم لمدة ٦ سنوات

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة عيد الفلاح في التاسع من سبتمبر الحالي، حيث جرى في مثل ‏هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، الا أنه منذ عام ٢٠١٤ أوقفت الحكومة تنظيم احتفالية لعيد الفلاح، اي أنه منذ ٦ سنوات لم يتم الإحتفال بعيد الفلاح.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت ‏سلبًا على العالم، من ‏أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال تلك الفترة ‏ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية،تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وطنية الفلاح المصري ودوره فى بناه بلده ووطنه وحبه الشديد لمصر.

وانتقد الأمين العام للفلاحين في تصريحات له اليوم، تجاهل الحكومة إقامة عيد الفلاح مثلما كان يحدث قبل عام ٢٠١٤، وذلك على الرغم من اعتراف رئيس الحكومة بدور الفلاح الإيجابي خلال الست سنوات الماضية.

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وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتدخل الفوري وإصدار توجيهاته للحكومة بإحياء عيد الفلاح مره اخري وإقامة احتفالية كبري لتكريم الفلاحين واسرهم من قبل رئيس الجمهورية ناصر الفلاحين وحبيبهم، وهذا أقل شيء تقدمه الحكومة والدولة للفلاح تقديرا له على وطنيته وعمله في خدمه وطنه الحبيب مصر

وأوضح أمين عام الفلاحين، أنه على الرغم من أهمية دور الفلاح في المجتمع، إلا أنه يواجه العديد من الأزمات التي باتت تهدد استمراره في أداء وظيفته، أبرزها قلة مساحات الأراضي الزراعية بسبب الاعتداء عليها لتحويلها إلى مبانٍ سكنية، وصعوبة توفير مستلزمات الزراع ، بالإضافة إلى ضعف الدعم الفني من خلال توفير مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقًا، وكذلك أزمة تسويق المحاصيل التى تتجدد كل عام.

وأضاف أن ندرة المياه تعد كذلك واحدة من أبرز الأزمات التي تهدد الفلاح في بعض المناطق، خصوصا مع إصدار الدولة قرارًا بتوقيع غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز ترشيدًا لاستهلاك المياه.