صور .. وزراء الأوقاف والرى والزراعة يوافقون على توحيد إيجار الأراضى

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمبنى وزارة الأوقاف.





وخلال الاجتماع تم الاتفاق على توحيد القيمة الإيجارية لأراضى الجهات الثلاث فى الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضى الجهات الثلاث بجميع المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجارى.

كما تم الاتفاق على توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، ليحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات فى المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذى يتيح له الاستفادة بالتقاوى والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتى توفرها وزارة الزراعة للمزارعين .

إضافة إلى تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، وعملاً على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ومزيد من العناية بالأراضى الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات "عام يجدد لعامين آخرين"، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر فى سداد أى مستحقات للجهة المالكة، كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوى من بنك التنمية والائتمان الزراعى بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره وزير الزراعة.

واتفق الوزراء، على مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، عملها لإنهاء أى ملفات عالقة فى هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضى المستردة من هيئة الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف المصرية.

كما تم الاتفاق على تشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك .

وتناول اللقاء دور وزارة الأوقاف، فى ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية، وأشاد وزير الرى، بذلك، كما أشاد بكتاب "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه"، الذى أصدرته وزارة الأوقاف، وبالتعاون بين الوزارتين.

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ومن جانبه وجه وزير الأوقاف، الشكر لـ وزير الرى، على التعاون والتنسيق بين الوزارتين، كما وجه الشكر لوزير الزراعة، على التعاون والتنسيق بين الوزارتين وعلى دور بنك التنمية والائتمان الزراعى وإسهام البنك المتميز فى مشروع صكوك الأضاحى.

حضر اللقاء كل من المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، والمهندس أيمن شديد، وكيل وزارة الرى لشؤون الأملاك.

وأهدى وزير الأوقاف، نسخة من كتاب الله عز وجل، لكل من وزير الرى، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى، ووكيل وزارة الرى لشؤون الأملاك.