صور .. سفير كازاخستان يشيد بمؤلفات وزير الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، أن السفير أشاد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان، مؤكدًا أنها الأولى فى الدراسات الدينية بكازاخستان، ويتوافد إليها الطلاب من آسيا وإفريقيا، كما أشاد بإصدارات الأوقاف ومؤلفات الوزير فى تجديد الخطاب الدينى.

من جانبه أهدى وزير الأوقاف درع الوزارة وكتاب فقه النوازل لسعادة السفير تقديرًا لدوره فى دعم أعمال الجامعة والأعمال الدعوية المشتركة.