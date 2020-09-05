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صور .. سفير كازاخستان يشيد بمؤلفات وزير الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى

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كريم شعبان 2020-09-05 14:43 0 تبليغ

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وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان صحفى، أن السفير أشاد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان، مؤكدًا أنها الأولى فى الدراسات الدينية بكازاخستان، ويتوافد إليها الطلاب من آسيا وإفريقيا، كما أشاد بإصدارات الأوقاف ومؤلفات الوزير فى تجديد الخطاب الدينى.

سفير كازاخستان يشيد بمؤلفات وزير الأوقاف

من جانبه أهدى وزير الأوقاف درع الوزارة وكتاب فقه النوازل لسعادة السفير تقديرًا لدوره فى دعم أعمال الجامعة والأعمال الدعوية المشتركة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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