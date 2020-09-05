الإسكندرية : 3070 طلب تصالح بمخالفات البناء والحصيلة نصف مليار جنيه

وأوضح الشريف، فى بيان له، اليوم السبت، أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر الجارى، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة موقف قانون التصالح فى مخالفات البناء، لافتاً إلى تقديم جميع التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
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