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محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء

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الإسكندرية - هشام وليد 2020-09-05 15:00 0 تبليغ

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وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تعمل الوحدة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أى مخالفات للبناء سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وشدد الشريف، أن محافظة الإسكندرية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة، وإزالة أى مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون 119 لسنة 2018.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تنفيذ 2844 قرار إزالة خلال 8 أشهر بدءًا من 1 يناير الماضى، بينهم 1267 حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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