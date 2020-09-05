محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء

وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تعمل الوحدة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أى مخالفات للبناء سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وشدد الشريف، أن محافظة الإسكندرية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة، وإزالة أى مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون 119 لسنة 2018.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تنفيذ 2844 قرار إزالة خلال 8 أشهر بدءًا من 1 يناير الماضى، بينهم 1267 حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.