تحيا مصر .. الكنيسة الكلدانية تشكر السيسى لإرساله معونات طبية للعراق





تقدم الأب بولس ساتى، المدبر البطريركى للكلدان فى مصر، بأسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسى لإرساله 14 طنا من المساعدات الطبية للعراق، وذلك من أجل مقاومة انتشار وباء كورونا

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