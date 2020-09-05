أخبار مصرية

تحيا مصر .. الكنيسة الكلدانية تشكر السيسى لإرساله معونات طبية للعراق

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مينا أشرف 2020-09-05 14:42 0 تبليغ

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تقدم الأب بولس ساتى، المدبر البطريركى للكلدان فى مصر، بأسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسى لإرساله 14 طنا من المساعدات الطبية للعراق، وذلك من أجل مقاومة انتشار وباء .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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