فيديوجراف : سد جيوليوس نيريرى .. إنجاز مصرى على أرض تنزانيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف بتنفيذ سد جيوليوس نيريرى، فى تنزانيا على أعلى مستوى ليعبر عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات بأعلى جودة.





ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن سد جيوليوس نيريرى: Advertisements ويستهدف السد توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجى" بتنزانيا، وينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب - السويدى إليكتريك. والمشروع يتكون من جسم السد الخرسانى الرئيسى، بالإضافة إلى 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى بسعة 34 مليار م3، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، ومحطة التوليد الكهرومائية.

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