السيسي يستجيب لبائع الفريسكا ويدعوه لحضور منتدى شباب العالم

في لفتة انسانية كريمة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرر توجيه الدعوة للطالب إبراهيم عبد الناصر لحضور منتدى شباب العالم، فى دورته القادمة.

وكان والد الطالب قد وجه نداء إلى رئيس الجمهورية من خلال برنامج "مصر تستطيع" مساء أمس مع الإعلامي أحمد فايق إلى الرئيس، وقال إنه يتمنى أن يرى ابنه في مؤتمرات الشباب، مؤكدا أن إبراهيم نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة، وأكبر تكريم له هو حضور مؤتمر الشباب.

وقامت إدارة منتدى شباب العالم بإبراز قصة إبراهيم كطالب مكافح على صدر صفحتها الرئيسية، وقالت: "قابلوا إبراهيم عبد الناصر راضى. إبراهيم شاب مجتهد، ويقيم في الإسكندرية. حصل على 99.6٪ في امتحانات الثانوية العامة بينما كان يساعد والده في العمل. ويدرس حاليًا في كلية الطب ، وحلمه أن يتخرج ويجعل والده فخورا به، وانتشرت قصته على الإنترنت، وسرعان ما بدأ وزير التعليم نفسه في تعقبه ليقدم له منحة دراسية كاملة لمواصلة الدراسة في الجامعة التي يحلم بها".

وأضاف المنتدى "يسعد منتدى شباب العالم بدعوة إبراهيم للدورة القادمة من المنتدى ، حيث يمكنه إخبارنا المزيد عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع. نراك هناك يا إبراهيم!"