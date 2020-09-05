المخابرات القطرية والتركية تديران حملة جديدة ضد مصر بالتعاون مع الإخوان

كشفت مصادر مطلعة، عن أن المخابرات القطرية والتركية تديران منظمة العفو الدولية، وأنه تم رصد تمويلات ضخمة للبدء في حملة جديدة ضد الدولة المصرية بالتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي.

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