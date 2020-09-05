سياحة جنوب أفريقيا: نتبع إجراءات احترازية صارمة.. والتكنولوجيا جزء ضروري في أي خطة تسويقية.. فيديو

عبرت نيليسوا نكاني،المدير الإقليمي لأسواق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا بهيئة جنوب أفريقيا للسياحة، عن سعادتها بالتواجد على منبر "دوت الخليج".

وأكدت نيليسوا فى تصريح لـ"صدىالبلد"، ان القطاع السياحي العالمي لم يتوقع الآثار الوخيمة التي سببتها جائحة كورونا، والتى شلت حركة السياحة عالميا، ولكنه أصبح واقع وجب التعامل معه بحرفية ، مؤكدة أن جنوب افريقيا عادت مجددًا كأقوى وأفضل لنكون مستعدين لما يحمله لنا المستقبل.

واشارت المدير الإقليمي لأسواق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرقآسيا بهيئة جنوب أفريقيا للسياحة، الى انهم خاضوا في العديد من الأبحاث مع شركائهم لمحاولة فهم أنماط السفر الجديدة ،وتوقعات المسافر بالتعاون مع خبراء قطاع السفر وشركات إدارة الوجهات السياحية، حيث كانت حكومتنا متفاعلة وسباقة لضمان بلوغنا مرحلة متقدمة نساهم من خلالها في خدمة العالم والمسافر.

واستكملت قائلة :نحن نعلم أن المسافر مهتم بسلامته أكثر من السابق ويطالب بالتجربة الآمنة، ولذلك قمنا باتباع خطة دقيقة وإعداد نظام احترازي صحي صارم، وتعاونا مع شركائنا في قطاع السفر لمعرفة متطلبات الزبائن المختلفة، حيث أن جيل الألفية هم أهم شريحة حاليًا كونهم

يملكون حس المغامرة والتشويق وهم مستعدون للإنفاق على التجارب القيمة.

Advertisements

والمحت انها تتفهم أهمية التكنولوجيا الآن أكثر من أي وقت مضى، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا ضروريًا في أي خطة تسويقية نقوم بها، ولتعزيز هذه الخطوة فقد قمنا بالمشاركة في جولات افتراضية لمشاركة أفكارنا مع الهيئات الحكومية المختلفة وقمنا بتجديد خدماتنا وعروضنا

المختلفة.

وقد مضت الأيام التي كنا فيها نعتمد على منتج واحد فقط، فالآن نملك مواقع وتجارب وأنشطة جديدة، وقمنا باطلاق تطبيق جنوب أفريقيا لضمان تقديم وجهة قيمة ومنوعة بأسعار معقولة.

وتابعت: " وبهذا أصبحت جنوب أفريقيا مستعدة لتقديم كل ما هو جديد ومميز للمسافرين مؤكدة نحن نسعى إلى التفاعل المستمر، فقد علمتنا الجائحة درسًا مهمًا وهو أن نبقى مرنين ونشيطين في جميع الأوقات وأن نتطلع إلى المستقبل. لقد قمنا بعملنا على أتم وجه لكي يأمن شركاؤنا والمسافرون، وخضنا حصص تدريبية مختلفة لعدة وجهات وندعوكم كدولة وقطاع سفر للتواصل معنا ومشاركة اقتراحاتكم وخططكم كما سنفعل نحن في المقابل".

واردفت قائلة : قد حان الوقت لجميع الأطراف في قطاع السفر أن يتحدوا ويساندوا بعضهم البعض لتوفير وجهة ذات قيمة لزبائننا.