نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متحدث النواب": مصر بقيادة الرئيس لا تتردد في مساندة جميع الأشقاء العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتردد لحظة واحدة في مساندة جميع الأشقاء العرب عند تعرضهم لأى كوارث ومخاطر طبيعية أو غير طبيعية، موجهًا التحية والتقدير الى الرئيس لموقفه وتفاعله السريع تجاه دولة السودان الشقيقة واعلانه عن تضامن مصر مع الأشقاء السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات.

وأوضح " حسب الله " في بيان له اصدره،اليوم السبت، أن الرئيس السيسي سارع وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بتقديم خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات.

وأكد، أن الرئيس السيسي أبدى استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.

وقال المتحدث بإسم مجلس النواب، إن مثل هذه المواقف الوطنية والانسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تلقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري والسوداني والعربي.

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مصر تؤكد دعمها لشعب السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات

وكان قد عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عن تضامن مصر مع الأشقاء السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات.

وقال الرئيس السيسي عبر صحفته الرسمية على فيسبوك: “خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات، وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان”.

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفى، السبت، عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان الشقيق، مؤكدة على استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالًا بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، معربةً عن ثقتها في تجاوز السودان حكومةً وشعبًا لتلك الأزمة.