فيديو .. تفاصيل مسجد الحق المبين الذى افتتحه وزير الأوقاف بطور سيناء

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقته خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أمس الجمعة، افتتاح مسجد الحق المبين بطور سيناء، ضمن 7 مساجد تم افتتاحها، بجنوب سيناء.





ونشرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على اليوتيوب فيديو، يوضح الطراز المعمارى للمسجد، وتفاصيل افتتاح وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء للمسجد. وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 2200 م2، فيما تبلغ المساحة الداخلية 1500 متر مربع، كما يتميز المسجد بمأذنتين تبلغ طول المأذنة الواحدة 60 مترا. ويتسع مسجد الحق المبين لـ 600 مصلى بدون إجراءات التباعد الاجتماعى، و150 مصلى مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى. Advertisements ويقع مسجد الحق المبين بطور سيناء فى شارع المنشية بوسط العاصمة، وأصبح مزارًا دينيًا لسكان الطور. واهتمت محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف بإنشاء مساجد ذات طراز معمارى فريد يتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مثل مسجد الصحابة بشرم الشيخ، ومسجد الرحمة بطور سيناء، والتجلى بسانت كاترين.

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