غدا .. مصر للطيران تسيّر 30 رحلة لنقل 3500 راكب

وذكرت الشركة - فى بيان اليوم السبت - أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من امستردام وباريس وروما ولندن وميونخ وميلانو وبرلين وانجامينا والخرطوم والشارقة وبغداد وبيروت وواشنطن وفرانكفورت وتورنتو.

وأضافت، أنه سيتم تسيير 3 رحلات إلى دبى ورحلتين إلى كل من إسطنبول وأبوظبى، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان بالإضافة إلى 3 رحلات للشحن الجوى.