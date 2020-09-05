صور .. لأول مرة منذ 84 عاما .. كشك الشاى الملكى يفتح أبوابه للجمهور

وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، حددت الجهة المختصة عن إدارة كشك الشاى الملكى مبلغ 75 جنيهًا قيمة تذكرة دخول الفرد، فيما تقرر أن تكون مواعيد العمل يوميًا بالحدائق من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر من منتصف الليل.

من جانبه قال محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، إن تاريخ كشك الشاى الملكى يرجع إلى عهد الملك فاروق الأول، وأشرف على إنشاءه وتصميمه المعمارى المصرى مصطفى باشا فهمى فى سنة 1936 ميلادية.

وأضاف متولى، أن المعمارى المصرى مصطفى باشا فهمى، صمم وأشراف على تنفيذ كشك الشاى على الطراز الكلاسيكى، فيما جرى تسجيله فى عداد الآثار بناء على قرار 2077 لسنة 2010.